В пятницу в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 9 ноября: 100 USD – 2792,6734 гривни; 100 EUR – 3190,3501 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2792,6734 (8 ноября – 2789,6958)

100 EUR – 3190,3501 (8 ноября – 3204,5236)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,91/27,93 гривни/доллар.

Текущие котировки на 1 копейку ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,91/31,93 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9309 гривни/доллар.