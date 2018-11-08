Госбюджет Украины за 10 месяцев сведен с дефицитом 4,8 миллиарда гривень

Госбюджет Украины в январе-сентябре 2018 года был сведен с дефицитом 7,4 миллиарда гривень.

В январе-октябре 2018 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 4,8 млрд гривен против утвержденного в законе о госбюджете предельного уровня в сумме 80,6 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно сообщению, по общему фонду госбюджета дефицит составил 10,5 млрд грн против запланированного этот период дефицита в сумме 57,4 млрд грн.

Также Минфин сообщает, что в январе-октябре 2018 года доходы госбюджета выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 747,4 млрд грн.

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Выполнение бюджетной росписи за 10 месяцев составило 99,7%.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета в январе-октябре 2018 года составили 673,2 млрд грн, что на 105,1 млрд грн (18,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Госбюджет Украины в январе-сентябре 2018 года был сведен с дефицитом 7,4 млрд грн.