Верховная Рада в 2019 году не планирует повышать акцизный налог на алкогольные напитки - Европейская Бизнес Ассоциация

Бизнес-сообщество надеется на финальное принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс без изменения ставок на алкоголь, что позволит замедлить падение легального производства и сделать шаг в направлении урегулирования ситуации с нелегальным алкоголем.

Верховная Рада Украины в 2019 году не планирует повышать ставки акцизного налога на все алкогольные напитки, сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Сегодня Верховная Рада рассмотрела вопрос о ставках акцизного налога на алкогольные напитки. В 2019 году их изменять не планируют", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты об улучшении администрирования и пересмотре ставок отдельных налогов и сборов", который был поддержан в первом чтении. Уточняется, что речь идет об абсолютно всех алкогольных напитках.

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Кроме того, в Комитете по вопросам импорта и торговле алкогольными напитками Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что доля нелегального рынка алкогольной продукции в Украине продолжает увеличиваться, а очередное повышение ставок акцизного налога способствовало бы этому процессу.

Так, по оценкам Государственной службы статистики, уже более 50% крепкого алкоголя на украинском рынке является нелегальным.

"С одной бутылки водки нелегалы сегодня зарабатывают в 100 раз больше, чем официальный производитель украинского алкоголя. От этого легальный бизнес несет серьезные потери", - отметили в ЕБА.

В то же время, по словам менеджера Комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Кристины Линиченко, качество нелегального алкоголя часто не отвечает самым минимальным требованиям пищевой безопасности.

"По данным медиков, ежегодно более 10 тыс. людей попадают в больницу из-за некачественного алкоголя. Поэтому политика государства в первую очередь должна быть направлена на прекращение торговли контрафактным алкоголем и прозрачную утилизацию конфискованного алкоголя", - цитирует пресс-служба Линиченко.

В ЕБА добавили, что бизнес-сообщество надеется на финальное принятие документа без внесения изменений о ставках на алкоголь, что позволит прозрачным производителям замедлить падение производства, а стране сделать шаг в направлении урегулирования ситуации с нелегальным алкоголем на рынке.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году количество поддельного алкоголя в Украине увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.