Fitch понизило рейтинги крупнейших российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch на одну ступень снизило рейтинги 30 российских финансовых институтов, в том числе "Внешэкономбанка" (ВЭБ), "Сбербанка", "Российского сельскохозяйственного банка" (РСХБ), "Росбанка", "Росагролизинга" и "Газпромбанка".

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Fitch.

Эти рейтинговые действия следуют за понижением суверенного рейтинга России, отмечается в сообщении.

Ранее Fitch понизило рейтинги трех госкомпаний РФ — долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ГК «Автодор» и «Почты России» до «ВВВ-» с «ВВВ» с негативным прогнозом и долгосрочный РДЭ Уральского федерального университета до «ВВ» с «ВВ+» также с негативным прогнозом.

Читайте такжеMoody's из-за обвала рубля и цен на нефть понизило рейтинг России почти до "мусорного"Fitch 9 января понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и местной валюте России до «BBB-» с «BBB» с негативным прогнозом.

Вслед за этим понижение рейтингов коснулось 13 крупных российских компаний: «Газпрома», «Газпромнефти», «Лукойла», «Татнефти», «Новатэка», «Уралкалия» «Атомэнергопрома», РЖД, «Федеральной пассажирской компании», ОАО «ФСК ЕЭС», «Полюс золота», «Ростелекома», «Гражданских самолетов Сухого».