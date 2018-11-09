Стало известно, когда Канада, Мексика и США подпишут новое торговое соглашение

Пока не ясно, будут ли присутствовать на подписании документа президенты и премьер-министры трех стран.

Новое соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле (the United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) будет подписано 30 ноября на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

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Об этом заявил журналистам министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо. По его словам, пока не ясно, будут ли присутствовать на подписании документа президенты и премьер-министры трех стран, передает Reuters.

США, Мексика и Канада договорились о заключении USMCA в начале октября. В рамках соглашения Канада и Мексика получили гарантии сохранения доступа на американский рынок в случае введения США защитных пошлин на импорт автомобилей.