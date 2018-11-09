Disney получила рекордную годовую прибыль благодаря экранизациям Marvel

Компания отмечает также приток посетителей в свои тематические парки в летние месяцы.

Американская Walt Disney получила рекордную чистую прибыль по результатам финансового года завершившегося в сентябре. Чистая прибыль компании в минувшем финанасовом году увеличилась до $12,59 млрд против $8,98 млрд годом ранее, а выручка - до $59,43 млрд с $55,14 млрд.

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Об этом говорится в сообщении компании. Рекордные показатели компания объясняет успехом экранизаций комиксов Marvel про супергероев.

По итогам четвертого финансового квартала Disney увеличила прибыль на 33%, до $2,32 млрд, или $1,55 в расчете на акцию, а также зафиксировала рост выручки на 12%, до $14,31 млрд. Прибыль компании без учета разовых факторов составила $1,48 на акцию. Рост обусловлен в первую очередь успехом фильма «Человек-муравей и Оса» по комиксам Marvel. Компания отмечает также приток посетителей в свои тематические парки в летние месяцы.

Операционная прибыль кабельного бизнеса, крупнейшего подразделения Disney, увеличилась на 4% в годовом выражении до $1,5 млрд. Операционная прибыль подразделения тематических парков - на 11% в годовом выражении до $829 млн. Прибыль кинобизнеса Disney выросла вдвое, составив $596 млн, за счет успеха экранизаций «Человека-муравья и Осы» и «Суперсемейки 2».

Компания анонсировала также запуск конкурента Netflix - стримингового сервиса Disney+ для контента по франшизам Star Wars, Marvel, Pixar, Disney and National Geographic. Все пять брендов получат разный интерфейс, а сервис фактически станет единой подпиской. Цена для пользователей составит от $8 до $14 в месяц в зависимости от опций. Запуск сервиса запланирован на конец 2019 года. Одними из первых проектов для Disney+ станут сериал-приквел к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории», вышедшему в 2016 году, сериал про бога Локи с Томом Хиддлстоном, анимационный сериал по мотивам «Корпорации монстров».