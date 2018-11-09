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НБУ с начала года пополнил резервы на межбанке на $828 миллионов

11:21, 09 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил 2,290 миллиарда долларов, продал – 1,462 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, в том числе в октябре покупка валюты регулятором на межбанковском рынке превысила ее продажу на 198,5 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины за январь-октябрь сократились на 2,071 миллиарда долларов, или на 11%, - до 16,737 миллиарда долларов на 1 ноября 2018 года.

Национальный банк в октябре ухудшил прогноз уровня международных резервов на конец 2018 года до 19,2 миллиарда долларов с 20,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

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Теги: #международные резервы#резервы НБУ#международные резервы Украины