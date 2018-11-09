НБУ с начала года пополнил резервы на межбанке на $828 миллионов

За этот период регулятор купил 2,3 миллиарда долларов, продал – 1,5 миллиарда долларов.

Национальный банк за январь-октябрь пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 828 миллионов долларов.

Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз международных резервов Украины

Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил 2,290 миллиарда долларов, продал – 1,462 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, в том числе в октябре покупка валюты регулятором на межбанковском рынке превысила ее продажу на 198,5 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины за январь-октябрь сократились на 2,071 миллиарда долларов, или на 11%, - до 16,737 миллиарда долларов на 1 ноября 2018 года.

Национальный банк в октябре ухудшил прогноз уровня международных резервов на конец 2018 года до 19,2 миллиарда долларов с 20,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.