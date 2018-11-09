Гройсман пообещал прекратить "вакханалию с космическими зарплатами" глав госкомпаний

По словам премьера, после завершения срока действующих контрактов с руководителями госкомпаний, он пересмотрит в сторону уменьшения зарплаты и премии.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал кардинально изменить ситуацию с заоблачными заработными платами и премиями, которые получают руководители государственных компаний.

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Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Контракты с руководителями компаний уже подписаны, потому я не могу вмешиваться, чтобы их пересматривать. Но точно могу сказать, что как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с космическими заработными платами я поставлю точку. Ни один контракт мной не будет подписан на тех же условиях, которые есть сегодня. Миллионные, десятимиллионные премии – это просто недопустимо. Рыночная зарплата – хорошо, но это рыночная зарплата, а не заоблачная, которую сегодня получают", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также в июле Кабинет министров запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.