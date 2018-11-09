Доходы местных бюджетов Украины выросли на 22%
12:11, 09 ноября 2018Финансы
34 0
За этот период местные бюджеты получили 235 миллиардов гривень межбюджетных трансфертов.
Доходы местных бюджетов с начала года выросли на 34 миллиарда гривень / фото УНИАН
Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 22%, или на 34,187 миллиарда гривень - до 189,367 миллиарда гривень.
Читайте такжеВице-премьер похвастался ростом доходов местных бюджетов
Как сообщается на сайте Министерства финансов, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 235,374 миллиарда гривень, что составляет 95,9% от предусмотренных росписью ассигнований.
Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 миллиардов гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter