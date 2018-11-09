Доходы местных бюджетов Украины выросли на 22%

За этот период местные бюджеты получили 235 миллиардов гривень межбюджетных трансфертов.

Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 22%, или на 34,187 миллиарда гривень - до 189,367 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 235,374 миллиарда гривень, что составляет 95,9% от предусмотренных росписью ассигнований.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 31% - до 192 миллиардов гривень.