Непринятие бюджета-2019 приведет к тотальному кризису – премьер

Премьер предупредил народных депутатов об ответственности при принятии закона о госбюджете на следующий год.

Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил народных депутатов Украины, что непринятие Закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" может привести к тотальному кризису в стране.

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Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"В случае неутверждения этого закона я могу сказать, что единственным ответом на это может быть тотальный кризис, обесценивание доходов украинцев и много других проблем", - сказал он.

Также премьер напомнил, что проект госбюджета-2019 предусматривает рост пенсий для военных уже с 1 января, перерасчет пенсий для всех категорий с 1 марта, повышение минимальной зарплаты и ряд других позитивных инициатив. Поэтому, по его словам, депутаты в условиях военной агрессии России не должны действовать по принципу политической целесообразности при принятии госбюджета.

"Это сбалансированный бюджет, который обеспечит в 2019 году стабильность и экономический рост", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Законопроектом предусмотрен рост в доходов сводного бюджета на 130 миллиардов гривень - до 1,292 триллиона гривень.

18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2019 год в первом чтении.

3 ноября министр Кабинета министров Александр Саенко спрогнозировал, что парламент 22 ноября примет закон о госбюджете-2019.

5 ноября первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Василий Амельченко посетовал, что правительство еще не передало парламенту подготовленный ко второму чтению законопроект о госбюджете-2019.