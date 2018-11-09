"Раствориться" миллиардам Януковича помог банк Порошенко - СМИ

В большинстве случаев работники банка Януковича снимали деньги наличными через кассу "МИБ", – банка, контрольный пакет акций которого принадлежит Петру Порошенко.

Из почти двух миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича "ВБР" после побега его отца, экс-президента в течение 2016-2017 годов были сняты все аресты.

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Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на расследование программы "Схемы".

"В конечном итоге эти деньги были выведены из банка несмотря на публичные обещания правоохранителей вернуть эти деньги в бюджет. Наличность снималась десятками миллионов за раз через кассу "Международного инвестиционного банка", который принадлежит президенту Петру Порошенко. На чем его финучреждение заработала около 20 миллионов "комиссионных", - говорится в сообщении.

Журналисты исследовали, как и в каком количестве после снятия судом ареста со счетов в банке "ВБР" в течение 2016-2017 годов выводили деньги – всего около 2 миллиардов гривень.

Они проанализировали список лиц, которые при президентстве Януковича открывали многомиллионные счета в банке его сына, куда положили сотни миллионов гривен непонятного происхождения. Журналисты обнаружили, что большинство из этих лиц – это работники среднего звена самого банка "ВБР", которые официально не имели таких доходов.

"Схемам" удалось связаться с ними по телефону. Некоторые из них даже не знали, что на них были оформлены депозиты в десятки миллионов гривень, выведенные в конце концов наличными уже при новой власти. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами.

В большинстве случаев работники банка Януковича снимали деньги наличными через кассу "Международного инвестиционного банка", – банка, контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривень", – говорится в расследовании.

Впрочем, не все сотрудники банка снимали деньги лично. Часть поручали это доверенным лицам. Одним из таких лиц был адвокат Александр Салазский. Он совладелец адвокатского объединения "Бона Фидес". Ранее Салазский работал в структуре МАКО Холдинг Александра Януковича.

Он подтвердил журналистам, что представлял интересы нескольких лиц с "ВБР", одновременно, объяснил, откуда они могли иметь такие средства на счетах. Их одолжил Яшар Ходжаев, не чужая семье Януковичей лицо.

"В конце концов такое объяснение – заем от Ходжаева – устроило Печерский суд Киева. Именно поэтому, в частности, появились решения о снятии арестов со счетов", – отмечают журналисты.

Юрий Луценко в комментарии журналистам отметил, что, по его мнению прокуроры сделали все возможное, а вину возложил на украинские суды.

В 2015 году Арсен Аваков написал о эти средства на своей странице в Facebook.

"Будет ли законодательная возможность конфисковать активы в пользу Украины будет решаться качественным следствием и судебным решением. Факт придаю публичности, чтобы на фоне громадных денег работал инструмент гражданского внимания – и не было ни у какого суда или иного органа соблазна", – пояснил он тогда.

"Всеукраинский банк развития" был финансовым центром бизнес-империи Александра Януковича, который аккумулировал активы "семьи". В результате Революции Достоинства к близким президента-беглеца и другим высокопоставленным лицам были применены международные санкции. Это и стало формальной причиной для Нацбанка приступить к ликвидации банка, которая длится с 2015 года и по сей день.

После того, как банк Януковича был признан неплатежеспособным, он перешел к Фонду гарантирования вкладов физических лиц – учреждение, которое занимается выведением обанкротившихся банков с рынка. Теперь там решают, в какую очередь и сколько денег получат вкладчики этого банка.