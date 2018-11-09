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"Раствориться" миллиардам Януковича помог банк Порошенко - СМИ

13:27, 09 ноября 2018
Финансы
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Деньги с депозитов подставных лиц в банке Януковича вывели через банк Порошенко / фото wikimapia.org

Из почти двух миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича "ВБР" после побега его отца, экс-президента в течение 2016-2017 годов были сняты все аресты.

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Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на расследование программы "Схемы".

"В конечном итоге эти деньги были выведены из банка несмотря на публичные обещания правоохранителей вернуть эти деньги в бюджет. Наличность снималась десятками миллионов за раз через кассу "Международного инвестиционного банка", который принадлежит президенту Петру Порошенко. На чем его финучреждение заработала около 20 миллионов "комиссионных", - говорится в сообщении.

Журналисты исследовали, как и в каком количестве после снятия судом ареста со счетов в банке "ВБР" в течение 2016-2017 годов выводили деньги – всего около 2 миллиардов гривень.

Они проанализировали список лиц, которые при президентстве Януковича открывали многомиллионные счета в банке его сына, куда положили сотни миллионов гривен непонятного происхождения. Журналисты обнаружили, что большинство из этих лиц – это работники среднего звена самого банка "ВБР", которые официально не имели таких доходов.

"Схемам" удалось связаться с ними по телефону. Некоторые из них даже не знали, что на них были оформлены депозиты в десятки миллионов гривень, выведенные в конце концов наличными уже при новой власти. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами.

В большинстве случаев работники банка Януковича снимали деньги наличными через кассу "Международного инвестиционного банка", – банка, контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривень", – говорится в расследовании.

На выводе денег "семьи" МИБ заработал минимум 20 миллионов гривен / фото УНИАН

Впрочем, не все сотрудники банка снимали деньги лично. Часть поручали это доверенным лицам. Одним из таких лиц был адвокат Александр Салазский. Он совладелец адвокатского объединения "Бона Фидес". Ранее Салазский работал в структуре МАКО Холдинг Александра Януковича.

Он подтвердил журналистам, что представлял интересы нескольких лиц с "ВБР", одновременно, объяснил, откуда они могли иметь такие средства на счетах. Их одолжил Яшар Ходжаев, не чужая семье Януковичей лицо.

"В конце концов такое объяснение – заем от Ходжаева – устроило Печерский суд Киева. Именно поэтому, в частности, появились решения о снятии арестов со счетов", – отмечают журналисты.

Юрий Луценко в комментарии журналистам отметил, что, по его мнению прокуроры сделали все возможное, а вину возложил на украинские суды.

В 2015 году Арсен Аваков написал о эти средства на своей странице в Facebook.

"Будет ли законодательная возможность конфисковать активы в пользу Украины будет решаться качественным следствием и судебным решением. Факт придаю публичности, чтобы на фоне громадных денег работал инструмент гражданского внимания – и не было ни у какого суда или иного органа соблазна", – пояснил он тогда.

"Всеукраинский банк развития" был финансовым центром бизнес-империи Александра Януковича, который аккумулировал активы "семьи". В результате Революции Достоинства к близким президента-беглеца и другим высокопоставленным лицам были применены международные санкции. Это и стало формальной причиной для Нацбанка приступить к ликвидации банка, которая длится с 2015 года и по сей день.

После того, как банк Януковича был признан неплатежеспособным, он перешел к Фонду гарантирования вкладов физических лиц – учреждение, которое занимается выведением обанкротившихся банков с рынка. Теперь там решают, в какую очередь и сколько денег получат вкладчики этого банка.

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Теги: #деньги Януковича