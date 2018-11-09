Все больше украинцев рассчитываются смартфонами вместо карт

Украинцы используют свои смартфоны не только для общения, но, как и удобный инструмент для осуществления ежедневных расчетов за мелкие покупки или услуги.

В течение 2018 года количество расчетов NFC-устройствами увеличилось в 9 раз, сообщает Украинский процессинговый центр (UPC).

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"По результатам трех кварталов 2018 года мы видим активный рост не только бесконтактных транзакций, но и NFC- платежей (здесь и далее информация на основе данных по картам банков-клиентов Украинского процессингового центра). За этот период было совершено более 500 000 NFC-транзакций", - говорится в сообщении.

В начале 2018 года NFC-транзакции занимали 0,2% от всех бесконтактных оплат картами и 0,05% от всех покупок картами. В конце третьего квартала 2018 года этот показатель вырос – NFC- транзакции занимают уже 1,1% от всех бесконтактных оплат картами и 0,3% от всех покупок картами. Сегодня уже более 8 477 карт банков-клиентов UPC были оцифрованы в мобильных кошельках и используются для NFC-платежей. Украинцы используют свои смартфоны не только для общения, но, как и удобный инструмент для осуществления ежедневных расчетов за мелкие покупки или услуги. Средняя сумма NFC- сделки в третьем квартале 2018 года составила 176 гривень.

Держатели платежных карт банков-клиентов UPC в течение года чаще всего рассчитывались с использованием мобильных и других устройств с NFC-технологией в супермаркетах, где было совершено почти 48% покупок. Со значительно меньшим показателем количества NFC-расчетов на втором месте оказались рестораны - 19%.

Третье место по количеству транзакций занимает оплата проезда в общественном транспорте и метро - 15%. Стоит отметить, что за три квартала 2018 года было совершено более 70 тысяч бесконтактных NFC-расчетов в общественном транспорте, а это почти 2% от всех бесконтактных расчетов в общественном транспорте.

Замыкают пятерку популярных мест для NFC-платежей автозаправочные станции - 5% и аптеки - 2%.