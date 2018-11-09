Экономический томос Порошенко

Казалось бы, идея о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал забуксовала и забыта. Как-никак, Украине предстоит пережить пик выплат по внешним долгам на фоне не столь радужных процессов в экономике страны. Да и ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд – против появления нового налога.

Однако налог на выведенный капитал продолжают активно обсуждать представители центральной власти и бизнеса. А самую большую заинтересованность в этом проявляет президент Петр Порошенко. По крайней мере, такой вывод можно было сделать по итогам его очередной встречи с представителями бизнеса.

В своем получасовом приветственном слове Порошенко так прямо и сказал, что «не собирается отходить от идеи налога на выведенный капитал и надеется, что она будет реализована при первой возможности».

«Это важно, он стимулирует вкладывать в производство, а не вынимать деньги из оборота и выводить их за границу. Я лично глубоко убежден в экономической эффективности и пользе для ускорения экономического роста Украины от этого налога», - сказал он.

Что важно, президент придал налогу некий символизм и высказал уверенность, что его внедрение является лишь вопросом времени.

«Я не могу сейчас назвать сроки, но я уверен, что вместе мы выйдем на принятие закона о налоге на выведенный капитал, как ключевой реформы ускорения экономического роста. Если это сработало в Грузии, если это сработало в Италии, если это сработало в Эстонии, если на это сейчас выходит Латвия, если это находит поддержку отдельных комиссаров Евросоюза. Я хочу подчеркнуть, что мы решали и более сложные вопросы, как соглашение об Ассоциации (с ЕС, – УНИАН), решали и решили вопрос «безвиза», решали вопрос автокефалии. Ну, и с налогом, тем более, справимся», - заявил Порошенко.

Не мог обойти президент тот факт, что ранее Международный валютный фонд выступал против введения налога без четкого понимания компенсации потерь для бюджета. Сейчас же, по его словам, международный кредитор якобы существенно смягчил свою позицию.

«От тотального возражения этой реформы, от категорического «нет», к счастью, Международный валютный фонд перешел к ее определенному восприятию. Ключевые вопросы – бюджетные риски, компенсаторы и, очень важно, чтобы была найдена приемлемая модель и для правительства, и для Минфина, и для профильного комитета парламента, и для наших международных партнеров, и для украинского бизнеса», - добавил он.

Продолжая тему символизма, глава государства сравнил идею внедрения налога с заявлением МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной, причем, в текущей ситуации он назвал ее не менее важным событием для страны.

Могло показаться, что Порошенко считает налог универсальным средством для решения проблем в стране. К примеру, он может остановить выезд украинцев за границу, поскольку создаст им благоприятные условия на родине. «Речь идет не только о повышении заработной платы, но и о повышении продуктивности труда. Только соединение этих факторов дает правильный ответ. Как мы этого можем добиться? Инвестированием в средства производства. С помощью чего? С помощью налога на выведенный капитал. Именно поэтому налог на выведенный капитал имеет высокое социальное значение», - сказал глава государства.

Бизнес готов уплатить 45 млрд вперед

Но и бизнес не против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. К примеру, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова сообщила, что их организация проводила исследование среди своих членов и выяснила: более 70% опрошенных называли ключевым фактором, который сдерживает развитие их бизнеса, высокую налоговую нагрузку. И более половины респондентов назвали именно налог на выведенный капитал той реформой, которая может существенно изменить ситуацию к лучшему.

Глазкова также отметила, что предприниматели понимают сложность переговоров с МВФ и поиск компенсаторов, а также поддерживают идею о том, чтобы в течение 2019 года совершить авансовый платеж в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль 2018 года, в случае введения налога на выведенный капитал.

«Понимая ответственность, большинство наших участников считает приемлемым предложение об уплате авансового взноса с налога на выведенный капитал», - сказала она, добавив, что такой авансовый взнос гарантированно обеспечит поступления в госбюджет на сумму 45 млрд грн, которая считается проблемной.

Порошенко считает идею 50% авансового платежа прекрасной.

«Это может быть 50% авансовый платеж, можно даже принять с 2020 года, но принять сейчас, чтобы мы четко бизнес-модели рассчитывали, в том числе, когда будет закончена программа (сотрудничества с МВФ, – УНИАН). Могут быть любые другие позиции, но мы не должны выплеснуть с водой ребенка. Мы все в одной лодке, мы все по одну сторону баррикад, нам всем нужно объединиться и убедиться, что мы готовы платить налоги, платить их честно», - сказал глава государства.

Но у налога на выведенный капитал есть и противники. Часть из них (а, в основном, это большие международные компании) входит в Европейскую бизнес ассоциацию, о чем исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко открыто призналась. «Мы видим, что не в налоге на прибыль большая проблема, а в налоге на зарплаты, как такой, который нужно уменьшать», - отметила Деревянко.

Президент сказал, что надо, а Минфин ответил «есть»

Министерство финансов оперативно отреагировало на настоятельные просьбы президента приступить к реализации появления в Украине налога на выведенный капитал. В ведомстве даже сообщили, что новый налог можно ввести с 2019 года и это произойдет без угрозы для фискальной устойчивости страны.

Пока что это предлагается сделать лишь для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн.

Как говорилось на встрече Порошенко с бизнесом, в качестве компенсатора для этой группы налогоплательщиков предлагается условная уплата налога авансом в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 года.

В Минфине считают, что, при такой модели, 98% юридических лиц перейдут на уплату нового налога, а плательщиками налога на прибыль останутся около 4500 компаний с годовым объемом дохода больше 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль.

Подобная модель налогообложения согласована с МВФ как возможная. При этом указано, что Украина сможет получить транш по новой программе с фондом только в случае принятия сбалансированного бюджета, потому министерство называет предложенную модель введения налога на выведенный капитал единственно возможным на сегодня вариантом, чтобы ввести налог с 2019 года для большинства налогоплательщиков и сохранить поддержку со стороны международных институтов.

«Только при условии продолжения сотрудничества с МВФ, Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам. В следующем году мы должны направить на обслуживание и погашение долга более 400 млрд грн. Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов», - подчеркнули в Минфине.

Также в министерстве призвали воздерживаться от шагов, которые могут привести к существенному сокращению доходов или увеличению расходов бюджета. По оценкам, в случае введения налога на выведенный капитал для всех действующих плательщиков налога на прибыль, с 1 января 2019 года прямые потери бюджета составят 46,7 млрд грн.

Как видим, уже в ближайшее время в парламенте могут возникнуть дискуссии, которые не касаются изъезженных тем. Однако вопрос заключается в том, успеет ли президент до марта следующего года реализовать свою идею о налоге на выведенный капитал?

Дмитрий Шварц