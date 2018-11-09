Рост цен в Украине в октябре ускорился до 9,5%

Рост цен к предыдущему месяцу составил 1,7%.

Инфляция в Украине в октябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2017 года - составила 9,5%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен к предыдущему месяцу составил в октябре 1,7% после роста на 1,9% в сентябре к августу.

По сравнению с декабрем 2017 года, цены выросли на 7,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожный пассажирский транспорт – 27%, топливо и масла – 24,5%, содержание домов и придомовых территорий – на 23,4%, хлеб – 20,6%, алкогольные напитки и табачные изделия – 16,9%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (15,6%) и фрукты (12,8%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 10,1%, правительство - 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10%, соответственно.