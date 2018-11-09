В понедельник в Украине подешевеют доллар и евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2789,1641 (9 ноября – 2792,6734)
100 EUR – 3164,5856 (9 ноября – 3190,3501)
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Как сообщает УНИАН, сегодня, 9 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,85/27,87 гривни/доллар.
Текущие котировки на 6 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,61/31,63 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8947 гривни/доллар.