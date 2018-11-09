"Укрзализныця" получила 150 миллионов долларов в кредит от ЕБРР

Будут разработаны и реализованы планы, предусматривающие такие меры, как назначение независимых директоров, бизнес-планирование, создание комитета по аудиту и функции внутреннего аудита, а также антикоррупционные мероприятия.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и государственная акционерная компания «Укрзализныця» подписали соглашение о предоставлении старшего кредита (долги и обязательства компании, возмещаемые при ее ликвидации в первую очередь. - УНИАН) в размере 150 млн долл. для закупки до 6500 открытых грузовых полувагонов и поддержки корпоративного управления.

Как сообщила пресс-служба ЕБРР, закупка грузовых полувагонов общего назначения будет происходить по результатам открытого международного тендера.

«Эта инвестиционная программа должна обеспечить поддержание объемов перевозки «УЗ», значительное повышение эффективности деятельности предприятия, а также сокращение выбросов парниковых газов. Новый подвижной состав обеспечит сокращение выбросов углекислого газа в объеме до 80 тыс. т в год»,- говорится в сообщении.

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Отмечается, что это финансирование будет сочетаться с реформой корпоративного управления в «УЗ» и ее дочерних предприятиях.

«Будут разработаны и реализованы План корпоративного управления и План антикоррупционных действий, предусматривающие такие меры, как назначение независимых директоров, бизнес-планирование, создание комитета по аудиту и функции внутреннего аудита, а также антикоррупционные мероприятия, после внедрения которых «УЗ» станет образцом для других государственных предприятий в Украине», - отмечается в релизе.

Согласно сообщению, ЕБРР также поможет «Укрзализныце» в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности компании.

«Эти меры будут финансироваться из Специального фонда акционеров ЕБРР. Обновление и модернизация грузового железнодорожного парка в Украине станет значительным вкладом в усиление региональной и международной интеграции страны. Железнодорожная система «УЗ» является 14-й по величине в мире с общей протяженностью путей более 23 тыс. км. «УЗ» также является 6-м по величине железнодорожным пассажирским перевозчиком и 7-м по величине грузоперевозчиком в мире. ЕБРР поддерживает преобразование этого государственного предприятия в коммерческую компанию», - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook отметил, что тендер на полувагоны ЕБРР уже объявлен, а первые поставки ожидаются до конца года. "Эти вагоны передадим в отдельно созданную дочернюю компанию. Это позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузовые перевозки, вагоны смогут работать на рынке как частный парк и зарабатывать значительно больше, чем парк инвентарный. Для нас это беспрецедентные условия работы, которые впервые позволят планировать окупаемость подвижного состава", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2018 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с Мининфраструктуры и «Укрзализныцей» о выделении привлеченного под госгарантии 150 млн евро кредита на электрификацию железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка. Общая стоимость проекта электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев – Колосовка оценивается в размере до 367,9 млн евро. Средства планировалось взять у международных кредиторов в размере 300 млн евро, а остальную сумму - за счет собственных средств госкомпании. Завершить электрификацию планировалось до 2021 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.