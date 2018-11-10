В Житомирской области разоблачили конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Злоумышленниками в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.

В Житомирской области правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГФС Украины, в Житомирской области ликвидировали конвертационный центр и изъяли у его организаторов большую сумму наличности.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

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Для прикрытия преступной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия - выгодоприобретатели перечисляли средства за якобы приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом 15%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг. Таким образом, в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и в помещениях, которые ими использовались, а также в офисных, производственных и складских помещениях «клиентов». По результатам обысков из незаконного оборота изъято 1,2 млн грн наличными, печати подконтрольных компаний, чеки для снятия наличных, карточки с образцами подписей, копии идентификационных кодов и паспортных данных физических лиц, черновые записи и компьютерную технику.