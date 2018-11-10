Баланс недели: льготы и штрафы для «евробляхеров», новые налоги и угроза блэкаута в Луганской области

Одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев была легализация автомобилей с иностранной регистрацией, прозванных в народе «евробляхами». На уходящей неделе, казалось бы, будет финал истории - Рада приняла соответствующий закон. Не тут-то было… Обо всем по порядку.

В среду представители организации «АвтоЕвроСила» начали массовый митинг под стенами Верховной Рады и Кабинета министров с требованием принять закон о легализации «евроблях» исключительно с их правками. Однако, этого не случилось.

«Отклоненные правки были направлены на изменение концепции модели, принятой в первом чтении закона, и по сути повторяли друг друга», - пояснила ситуацию глава профильного парламентского комитета Нина Южанина.

На следующий день Верховная Рада после долгих обсуждений приняла два закона на эту тему. Первый предусматривает снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах: 50 евро – базовая ставка для бензиновых авто с объемом до 3000 куб сантиметров, от 3000 – 100 евро, 75 евро – для дизельных двигателей с объемом до 3500 сантиметров кубических, от 3500 – 150 евро. Введена еще одна норма – наибольший коэффициент возраста авто (количество полных лет от дня производства до дня регистрации автомобиля, порог также снижен – только спустя два года после выпуска) будет составлять 15. То есть, если автомобиль будет даже старше 15 лет, то максимально будет применяться коэффициент 15.

И главное - «евробляхерам» предоставлены льготы: в течение первых 90 дней с момента вступления в силу закона будет действовать 50% скидка на растаможку. А в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции.

Между тем, проблема в том, что выделенного срока на льготную растаможку может быть недостаточно. По разным данным, «евроблях» сейчас насчитывается от 350 до 500 тысяч, их владельцы могут просто не успеть пройти процедуру. Хотя, по словам Южаниной, предлагается поручить Кабинету министров разработать в течение месяца порядок растаможки автомобилей с учетом нововведений. Она также отметила, что все поступления от растаможки машин в 2018-2019 годах будут направлены в Пенсионный фонд.

Другой принятый Радой закон усиливает контроль перемещения транспортных средств с иностранной регистрацией. Так, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также будет запрещено использование такого авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

Вводится также автоматизированный обмен информацией между фискальной службой, пограничной службой и органами Национальной полиции для контроля «евроблях».

Увеличиваются и штрафные санкции за нарушение сроков перемещения автомобилей в таможенном режиме и режиме транзита: за превышение срока от 10 до 20 суток – штраф в размере 8 500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектовку машины) - 170 000 гривен или конфискация авто по решению суда. Штрафы вступают в силу через 180 дней со дня, следующего за днем опубликования закона.

Депутаты рассчитывали принятием этих двух документов решить автопроблему. Но «евробляхеры» законами остались недовольны. Лидер активистов Олег Ярошевич заявил, что они требуют от президента ветировать законы и в дальнейшем отправить на доработку. Иначе будет проведена всеукраинская акция протеста с блокированием международных трасс.

В подтверждение решимости «АвтоЕвроСилы» Ярошевич сжег свой Land Rover: «Для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500 евро, дешевле сжечь свое авто, чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам. Как лидер громады, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свое авто».

Новые налоги для наполнения бюджета

Помимо «автозаконов», парламент рассмотрел еще один очень важный документ - для наполнения государственного бюджета.

В начале уходящей недели, 5 ноября, Кабинет министров подал в Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, на базе которого и основывается госбюджет на будущий год. Причем это уже вторая «налоговая» попытка правительства. В середине октября депутаты не поддержали первый вариант новшеств. Причиной, по словам Южаниной, стало не предоставление финансово-экономического обоснования. Между тем, во втором варианте больше цифр не стало. В пояснительной записке указано, что принятие закона позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет - 5,9 млрд грн. 233 депутата поддержали в первом чтении идеи правительства.

Какие новшества нас ожидают? Во-первых, с 1 июля 2019 года увеличится акциз на табачные изделия на 9%, а с 1 января 2019 года предусмотрено повышение ставки экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками до 10 грн за тонну и последующее поэтапное повышение. Кроме того, предполагается повышение ставки ренты за пользование недрами для добычи нефти и железной руды.

Также вводится лицензирование производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом, контроль за целевым использованием топлива для авиационного транспорта. Вводится и раздельный учет перемещения спирта и устанавливается перечень требований к предприятиям, получающим спирт по нулевой ставке акцизного сбора.

По мнению экспертов, больше всего украинцев затронет обложение налогом на добавленную стоимость посылок в Украину из-за рубежа суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы предлагается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро. Большинство украинцев негативно отнеслись в этой идее правительства. Их волнует и тот факт, что лимит может быть снижен до 22 евро, как, например, в Беларуси, в рамках борьбы с контрабандой и коррупцией. Соответствующая петиция появилась на сайте президента, которая уже набрала почти 15 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.

Свою позицию высказал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский: «Моя личная позиция как гражданина Украины, а не руководителя «Укрпочты»: если в Украине не преодолена контрабанда на уровне 150 евро, то не может идти речь о 22 евро. Что произошло в Беларуси, когда внедрили «22 евро»? Поступления в бюджет уменьшились. Одно из наших самых прибыльных отделений находится в Луцке. Уважаемые белорусы заказывают все свои товары туда и приезжают их забирать. Не стоит это повторять».

Эксперты считают, что проект закона еще претерпит множество правок, какие налоговые нововведения нас будут ждать в следующем году, станет понятно только после его принятия депутатами.

В ожидании помощи от ЕС

Президент Петр Порошенко на уходящей неделе побывал в Финляндии, где проходил конгресс Европейской народной партии. Уже по приезду глава государства сообщил хорошие новости: в ближайшее время Украина получит первый транш от ЕС в размере 500 млн евро в рамках обещанной ранее миллиардной макрофинансовой помощи.

«С вице-президентом Еврокомиссии (по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала - УНИАН) Валдисом Домбровскисом мы поговорили о том, что в ближайшее время, в считанные недели будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи», - сказал Порошенко.

Кстати, свою лепту в осуществление этих планов внесли и народные депутаты. На уходящей неделе Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение с Евросоюзом.

Присутствующая на заседании парламента исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что для первого транша выполнены все технические условия. По ее словам, ставка по данному соглашению составит не более 3% годовых, срок - не более 15 лет, а получение первого транша возможно уже в этом году.

Второй транш Украина получит, когда на все 100% возобновит сотрудничество с МВФ. Кстати, на уходящей неделе у нас гостили эксперты Фонда, которые проводили консультации с правительством по поводу подготовки бюджета на 2019 год.

Луганская область на грани блэкаута

На Луганской ТЭС, которая входит в состав ДТЭК Рината Ахметова и «освещает» север Луганской области, пропал уголь. Событие экстраординарное. Ведь из-за этого около миллиона жителей области вполне реально могут оказаться в жуткой темноте и без благ цивилизации. Но компания Ахметова не видит своей вины, а обвиняет «Укрзализныцю», которая должна была, по их мнению, построить отдельную стокилометровую ветку специально для перевозки угля на Луганскую ТЭС.

Глава ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус иначе смотрит на возникшую острую проблему. Всему виной, по его мнению, именно безалаберность менеджмента ДТЭК. «К этому привел новый стиль работы менеджмента ДТЭК: не формировать летом запасы угля для отопительного периода, а до последнего держать минимальные склады, требуя повышения тарифов или других преференций», - заявил он.

Кстати, на уходящей неделе Антимонопольный комитет должен был рассмотреть результаты исторического четырехлетнего расследования монополизма ДТЭК на рынке тепловой генерации. Но заседание было сорвано. Не явились представили НКРЭКУ и «Укрэнерго». Герус практически предвидел такой исход. В Facebook он заявил - ДТЭК не откажется от политического шантажа.

«ДТЭК продает электроэнергию на экспорт дешевле, чем продает в украинский энергорынок. ДТЭК ежегодно не формирует запасы угля на складах летом, до последнего держит минимальные склады угля, таким образом, создавая политическое давление для нового повышения тарифов. Именно такое происходит прямо сейчас на Криворожской ТЭС, где угля лишь на несколько дней, и на Луганской ТЭС, где угля осталось только до полуночи. Замечает ли это Антимонопольный - узнаем завтра», - написал он в Facebook накануне заседания АМКУ.

Как оказалось, этого пока не замечает никто – ни АМКУ, ни НКРЭКУ, ни прокуратура с СБУ.

Ярослав Самолюк