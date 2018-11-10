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"В рамках закона": в АП прокомментировали информацию о выводе через банк Порошенко денег Януковича

14:59, 10 ноября 2018
Финансы
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У Порошенко прокомментировали информацию о выводе через его банк денег Януковича / фото УНИАН

В Администрации президента прокомментировали информацию о выводе через "Международный инвестиционный банк", контрольный пакет акций которого принадлежит Петру Порошенко, миллиардов гривен экс-президента Януковича.

В комментарии АП, переданном УНИАН рассказывается об успехах ГПУ по возврату в казну денег Януковича, что якобы свидетельствует "о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-лицами его режима".

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Однако по сути вопроса сказано немоного. В комментарии говорится, что "пресс-служба АПУ не имеет права комментировать конкретные уголовные дела, как, кстати, и операционную деятельность коммерческих банков".

"Важно, что все решения принимаются в рамках закона с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Окончательные решения остаются за судами и являются обязательными к исполнению как государственными, так и частными структурами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Международного инвестиционного банка" розьяснили ситуацию более подробно. Там отметили, что упомянутые в расследовании "Схем" физические лица, через счета которых выводились деньги, открывали их на общих для всех клиентов условиях.

"Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам", - говорится в сообщении.

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Там также отметили, что после зачисления средств на счета этих лиц работники банка сообщили Госфинмониторингу о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Указанные средства были заблокированы на счетах, сообщили в банке.

"Выполняя постановления суда об отмене ареста денежных средств, АО "МИБ" не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться собственными средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные. На сегодня, на счетах в Банке арестованы более 200 миллионов гривень дальнейшая судьба которых должна решаться правоохороними и судебными органами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, из почти двух миллиардов гривень, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича "ВБР" после побега его отца, экс-президента в течение 2016-2017 годов были сняты все аресты.

В итоге, как выяснили журналисты программы "Схемы", эти деньги были выведены из банка несмотря на публичные обещания правоохранителей вернуть эти деньги в бюджет. Наличность снималась десятками миллионов за раз через кассу "Международного инвестиционного банка", который принадлежит президенту Петру Порошенко. На чем его финучреждение заработало около 20 миллионов "комиссионных".

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Теги: #Петр Порошенко#деньги Януковича#Международный инвестиционный банк