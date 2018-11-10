Братья Аврамовы потеряли контроль над рынком «7 км» - Добрянский снова директор

Стало известно о решении одесского суда по директору рынка "7км"

Одесский окружной административный суд 8 ноября восстановил директором рынка «7 км» Виктора Добрянского.

Об этом стало известно из копии решения суда, пишет Апостроф.

На данный момент суд вручил сторонам решение со вступительной и резолютивной частью. Полный текст судебного решения, включая мотивировочную часть, будет изготовлен в течение пяти дней.

Ранее СМИ писали, что рынок «7 км» с 2010 года перешел под контроль смотрящих за Одесской областью Ивана и Сергея Аврамовых, которые, в свою очередь, являлись партнерами Юрия Иванющенко (Енакиевского). Аврамовы вместе с еще одним учредителем рынка «7 км» Борисом Мельничуком незаконным путем отобрали доли у других основателей рынка – семьи Добрянских и Дениса Волошина, а также назначили директором свою креатуру – Василия Мозгальского.

Расследовать факт рейдерского захвата правоохранители взялись только после смены власти в 2014 году. Тогда началась длинная череда судебных тяжб потерпевшей стороны с представителями семьи Януковича.

Впоследствии правоохранители открыли ряд уголовных производства по факту уклонения от уплаты налогов руководством рынка «7 км» и финансирования незаконных вооруженных формировании на востоке Украины. В частности, в 2016 году глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что промрынок «7-й километр» в Одесской области каждый месяц отправляет беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу 800 тысяч долларов США.

В сентябре 2018 года общественная активистка Олеся Голодок сообщила, что для охраны рынка «7 км» из оккупированного Донецка были завезены боевики.