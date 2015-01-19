Яресько: Дата нового транша от МВФ пока неизвестна

Украина сейчас ведет очень сложные переговоры с МВФ по дальнейшему кредитованию, фонд хочет, чтобы Киев сокращал свои расходы и реально боролся с коррупцией, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько в эфире телеканала "1+1" вечером воскресенья, 18 января, сообщает dialog.ua.

"Я дату (получения очередного транша от МВФ - ред.) не могу назвать, поскольку мы действительно в очень сложных переговорах. Они сложные, потому что очевидно, что мир хотел бы видеть, чтобы мы сократили свои расходы, особенно социальные расходы, даже больше, чем то, что уже сделано. Они хотели бы увидеть повышение, например, коммунальных тарифов", - заявила министр, при этом подчеркнув, что считает такой подход правильным.

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"Мы также этого хотим с точки зрения, что экономически это правильный подход", - заявила Яресько.

По ее словам, МВФ также хотел бы увидеть активные антикоррупционные действия, начало реальной работы на Украине антикоррупционного бюро. "Они хотят видеть структурные реформы", - добавила глава финансового ведомства.