Нацбанк опустил официальный курс гривни до нового исторического минимума

Национальный банк Украины в субботу, 17 января, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764 грн/долл., что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря на уровне 15,8544 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 14:00 составлял 16,2469 грн/долл., к закрытию торгов в 16:00 курс вырос до 15,9138 грн/долл. Всего по итогам дня было заключено 66 соглашений на 70 млн долл.

Индикативный аукцион Нацоинального банка для определения равновесного курса гривни к другим валютам 17 января не проводился.

Читайте такжеГонтарева: в Украине никогда не будет фиксированного курсаКак сообщал УНИАН, Нацбанк в декабре прошлого года трижды обновлял исторический минимум официального курса гривни к доллару – 22 декабря на уровне 15,8544 грн/долл., 16 декабря - 15,7739 грн/долл., 17 декабря –15,7789 грн/долл.

В 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.