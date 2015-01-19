Украинцы за год купили валюты на $2,4 миллиарда больше, чем продали

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в 2014 году составила 2,410 млрд долл., что на 469,5 млн долл. меньше показателя 2013 года в 2,880 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, в декабре банки купили у населения 148,1 млн долл., продали – 195,2 млн долл., а чистая покупка составила 47,1 млн долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) за этот период снизились на 503,8 млн долл. США – до 13,552 млрд долл. на 1 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-ноября 2014 года чистая покупка валюты населением составила 2,363 млрд долл., что на 423 млн долл. больше показателя за аналогичный период 2013 года в 1,940 млрд долл. в эквиваленте.

Читайте такжеГонтарева: спрос на валюту в Украине превышает предложение в сотни раз Золотовалютные резервы НБУ на 1 января 2015 года составили 7,533 млрд долл., что на 12,883 млрд долл., или в 2,7 раза, меньше показателя на начало года, а также является практически 11-летним минимумом после провала до 7,634 млрд долл. в феврале 2004 года.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде сообщила, что в течение 2014 года 8,6 млрд долл. из резервов было продано напрямую НАК «Нафтогаз Украины» и еще 1,3 млрд – на поддержку курса гривни в сентябре-октябре прошлого года.

В течение 2014 года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу почти в два раза, достигнув нового исторического минимума на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно коммерческие курсы банков с учетом комиссии и пенсионного сбора достигают 19-20 грн/долл.