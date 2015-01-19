Кабмин рассчитывает сохранить дефицит бюджета в 2015 году до 3,9% ВВП

Правительство, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, выполняет свои финансовые обязательства и рассчитывает сохранить заложенный в бюджете на 2015 год показатель дефицита в размере не более 65 млрд грн, что составляет 3,7-3,9% ВВП, сказала в эфире телеканала «1+1» министр финансов Украины Наталья Яресько.

«В 2015 году у нас дефицит бюджета меньше дефицита, который был в 2014 году - 65 млрд грн. Он составляет 3,7-3,9% ВВП. Дополнительный дефицит «Нафтогаза» учтен на уровне 31,5 млрд грн. В прошлом году он был 110 млрд грн, - сказала Яресько. - Украина платит все свои обязательства. Ситуация очень сложная - после аннексии Крыма, после потери 20% экономики, которые забрала война. Мы предоставляем оккупированным территориям газ и тепло, а они не платят. И тут речь идет об 1 млрд долл. за сезон. Финансовая цена войны – страшная».

Вместе с тем, по словам Яресько, страна и западные партнеры ждут реформ для стабилизации ситуации. «Важно, чтобы мы могли сказать и нашим гражданам, и нашим партнерам, что ситуация меняется. И ситуацию по внешним долгам мы контролируем», - сказала министр.

Читайте такжеМинфин хочет заменить адресной помощью «советскую» систему льгот Как сообщал УНИАН, в 2014 году Украина получила 9 млрд долл. макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних финансовых обязательств. Объем платежей, необходимых к выплате в 2015 году, составляет порядка 11 млрд долл. Объем необходимых заимствований в 2015 году оценивается правительством в 15 млрд долл.

В начале января президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро. Также Соединенные Штаты Америки при условии достижения украинской властью прогресса в реализации реформ и в случае такой необходимости могут предоставить правительству Украины 2 млрд долларов в 2015 году.