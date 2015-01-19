Минобразования официально отказалось от идеи перевода учительских зарплат в госбанки

Об этом говорится в письме Минобразования, подписанным заместителем министра Алексеем Днипровым. Как говорится в документе, выплата заработной платы сотрудникам сферы образования может проводится исключительно согласно порядку, утвержденному постановлением Кабнета министров Украины №318.

Постановление № 318 устанавливает, что выплата заработной платы сотрудникам государственных и бюджетных предприятий и организаций, которыми являются учреждения сферы образования,должна проводиться по обязательному письменному согласию работника только через уполномоченные правительством учреждения банков, которые определяются на открытом конкурсе. На сегодня, согласно данным Министерства Финансов, по результам проведенных конкурсов, право на обслуживание зарплатных счетов и карт имеют 72 украинских банка, и каждая бюджетная организация имеет право самостоятельного выбора банка для выплаты заработной платы сотрудникам.

Напомним, в сентябре прошлого года протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 г. и № 76 от 11.09.2014 г. Кабинет министров поручил руководителям государственных органов и бюджетных организаций обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов сотрудников в исключительно государственные банки.

Генеральная прокуратура Украины и Антимонопольный комитет официально признали, что данные протокольные решения Кабмина не соответствуют действующему законодательству Украины, и, соответственно, не являются обязательными для выполнения на местах.