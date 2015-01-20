Антикризисное предложение от ИнстаФорекс! БОНУС — 600 гривен на торговый счет в ПОДАРОК!

Уникальная система бонусов от ИнстаФорекс. Узнай, как делать деньги на Форекс на максимально выгодных условиях.

Торговля на валютном рынке Форекс давно перестала быть чем-то удивительным. Несмотря на то что шансы заработать, вложив деньги в торговлю, достаточно высоки, большинство опасаются рисковать, так как не уверены в собственных силах и будущем успехе.

Специально для осторожных клиентов компания «ИнстаФорекс» разработала новую уникальную акцию «Бездепозитный бонус»* — 600 гривен на реальный форекс-счет.

Участники акции имеют возможность не тратить личные деньги на первоначальный взнос. «ИнстаФорекс» сделает это за них. Сразу после регистрации реального торгового счета брокер перечислит на него необходимые для первоначального этапа работы деньги. После чего клиенты компании смогут торговать на рынке валют, не потратив ни копейки личных сбережений. Гибкие условия получения бездепозитного бонуса позволяют клиенту снять со счета и бонусные средства, и прибыль в случае успешной торговли. А тем, кому повезет меньше, ничего не потеряют.

Воспользоваться не имеющей аналогов услугой можно в любой удобный момент, тем более что сделать это очень просто. Достаточно открыть реальный торговый счет в компании и пройти простую процедуру верификации. После заполнения заявки, денежные средства поступят на новый торговый счет. И клиент сможет распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

При первом пополнении торгового счета каждый новый клиент ИнстаФорекс также имеет возможность получитьприветственный бонус 250%*, т.е увеличить сумму своего депозита в два с половиной раза. А при каждом последующем пополнении сумма депозита будет увеличиваться на 55%

Торговать на валютном рынке с компанией «ИнстаФорекс» теперь не только удобно, но и выгодно! Более 1 млн человек уже присоединились к крупнейшему Форекс-брокеру и получили доступ к передовым информационным технологиям, качественным продуктам, инновационным сервисам и уникальным услугам. Работу «ИнстаФорекс» не раз высоко оценивали на международном уровне, подтверждением чему служат многочисленные награды и премии.

100% командный бонус

ИнстаФорекс с радостью объявляет о партнерстве с 18-кратным чемпионом Английской премьер Лиги —легендарным футбольным клубом Ливерпуль! В связи с этим знаменательным событием руководством компании было принято решение организовать уникальную акцию для всех клиентов ИнстаФорекс — учредить специальный бонус небывалого размера.

Теперь всем любителям трейдинга и спорта доступен 100% бонус* на первое пополнение форекс-счета!

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и до заключения договора ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную необходимую информацию можно по адресу www.instaforex.com либо в офисах компании:

г. Киев, ул. Шелковичная 42/44, офис 2-С

тел. +38 (067) 410-97-97

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

E-Mail: instaforex@meta.ua Skype: InstaForexKiev

www.instaforex.com

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