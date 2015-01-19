S&P и Moody's могут понизить рейтинг России до "мусорного" еще до конца января

Рейтинги Российской Федерации по версии S&P и Moody's могут быть понижены до спекулятивной категории в течение нескольких недель, передает ПРАЙМ соссылкой на Bloomberg.

Неблагоприятное стечение обстоятельств может передвинуть рейтинги России по версии S&P и Moody's на спекулятивные в ближайшие недели, считает аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин. Понижение рейтингов может оказать значительное давление на российские евробонды.

Читайте такжеMoody's прогнозирует падение ВВП России в этом году на 5,5%Международное агентство Moody's в субботу, 17 января, понизило рейтинг российских гособлигаций до уровня "Baa3", поместив его в список на пересмотр в сторону понижения. В качестве причин агентство указало ухудшение перспектив экономического развития страны, обусловленного снижением цен на нефть.

Рейтинговое агентство S&P опубликует решение по кредитным рейтингам РФ до конца января. В настоящий момент рейтинг России по версии S&P находится на уровне "ВВВ-".

Российские рейтинги от трех крупнейших мировых рейтинговых агентств в настоящее время находятся на нижней ступени инвестиционной категории. Рейтинг инвестиционной категории, в отличие от спекулятивной ("мусорной"), означает, что бумаги эмитента считаются надежными с точки зрения возврата инвесторам вложенных средств.

Рейтинговое агентство Fitch 9 января понизило рейтинг России до "BBB-" с "BBB" с негативным прогнозом.