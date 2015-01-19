Курс евро к доллару держится вблизи 11-летнего минимума накануне заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару держится вблизи 11-летнего минимума в преддверии заседания Европейского центробанка, от которого инвесторы ждут решительных мер по предотвращению дефляции и возрождению экономики еврозоны, переадет Reuters.

Евро снизился на 0,09 процента до $1,1557, упав в пятницу, 16 января, до $1,1459. Против иены евро торговался по 135,33 иены, ранее достигнув трехмесячного минимума 134,70. Евро также торговался вблизи четырехмесячного минимума к австралийскому доллару и рекордного минимума к новозеландскому доллару.

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Швейцарский франк торговался по 0,9995 евро после стремительного роста на прошлой неделе, когда центробанк Швейцарии отказался от ограничения курса национальной валюты.

"Рынки еще не оправились от шока, вызванного центробанком Швейцарии, пытаясь оценить нанесенный ущерб. Нам еще предстоит в полной мере ощутить влияние этого шага. Некоторые хедж-фонды, сильно пострадавшие от неожиданных действий центробанка, вероятно, продавали такие активы как доллар против иены, чтобы забрать прибыль и накопить средства", - отмечает директор по валютному рынку HSBC в Токио Косуке Ханао.

Во вторник рынки ждут отчет о ВВП Китая за четвертый квартал, а в среду - выступление управляющего центробанком Японии Харухико Куроды после совещания центробанка. Падение цен на нефть лишило Банк Японии возможности достичь целевого показателя инфляции в 2 процента.

Аналитики предсказывают повышенную волатильность в конце недели накануне парламентских выборов в Греции. Партия Syriza левого толка, которая стабильно лидирует по данным опросов, выступает за прекращение политики жесткой экономии и переговоры с европейскими партнерами о новых условиях кредитования, но не за выход Греции из еврозоны.

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