Кабмин рассчитывает удержать в этом году курс 17 гривень за доллар

Правительство рассчитывает в 2015 году удержать курс гривни к доллару на уровне 17 грн/долл., предусмотренном в госбюджете на этот год, сказала министр финансов Украины Наталия Яресько в интервью на канале «1+1».

«Премьер-министр называл, это есть на стенограмме, 17 грн за доллар заложено в бюджет следующего года», - сказала она, отвечая на вопрос о том, каким будет валютный курс в 2015 году.

«Мы будем все над этим работать, чтобы это удалось», - добавила она в ответ на вопрос, насколько выполним такой прогноз курса.

Представляя в парламенте проект госбюджета на 2015 год, министр финансов сообщила, что прогнозный курс гривни закладывался на основе консенсусных данных от экспертов инвестиционных банков и правительства. В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк уточнил, что средний курс при расчете госбюджета-2015 составляет 17 грн/долл.

Читайте такжеУкраинцы за год купили валюты на $2,4 миллиарда больше, чем продали

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 17 января с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764 грн/долл., что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря на уровне 15,8544 грн/долл.

В 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.