Ликвидацию двух банков продлили до декабря 2019 года

В настоящее время Фонд продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год ликвидацию "Интеграл-Банка" и "Артем-Банка".

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Интеграл-Банка" продлевается до 26 ноября, "Артем-Банка" - до 17 декабря 2019 года включительно.

Также сообщается, что полномочия ликвидаторов банков продлеваются на аналогичный период.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.