ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 5%

Европейский банк реконструкции и развития, как один из ключевых кредиторов Украины, ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2015 года до 5% с 3%, прогнозируемых в сентябре 2014 года, говорится январском отчете банка, текстом которого располагает УНИАН.

«В Украине реальный ВВП сократится на 5% в 2015 году после 7,5% падения в 2014 году», - говорится в сообщении.

ЕБРР отмечает, что Украина входит в 2015 год с очень низким уровнем валютных резервов, большими потребностями во внешнем финансировании, неуверенностью в международной финансовой помощи и с продолжающимися военными действиями на Донбассе.

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В сообщении говорится, что, несмотря на девальвацию гривни, платежный баланс остается дефицитным из-за отсутствия валютных поступлений в страну отчасти из-за разрушения производственного потенциала на Донбассе. Также банкиры отмечают значительный отток средств с финансового счета платежного баланса, в результате, официальные резервные активы Украины сократились до 7,5 млрд долл. на конец декабря 2014 года (около одного месяца импорта).

По данным банка, государственный долг Украины вырос до 70% ВВП в 2014 году с 40% ВВП на конец 2013 года, и в 2015 году госдолг также будет расти.

"Экономика Украины остается в тяжелом состоянии. Число погибших на востоке Украины растет, несмотря на прекращение огня. Международные резервы сократились до одного месяца импорта, несмотря на контроль за движением капитала, и потребности во внешнем финансировании выше, чем предполагалось ранее", – говорится в отчете ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, в начале января Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 2,3% с 1%, озвученного в октябре прошлого года, при дефиците платежного баланса на уровне 2,7% ВВП.

В конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины утвердила разработанный правительством бюджет Украины на 2015 год. Его расчет базировался на прогнозе падения экономики в 4,3% при инфляции 13%.