Доходы местных бюджетов в 2019 году вырастут до 290 миллиардов – Зубко

Вице-премьер считает, что доходы местных бюджетов в этом году вырастут до 230 миллиардов гривень.

Доходы местных бюджетов в Украине по итогам 2019 года могут увеличиться до 290 миллиардов гривень.

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Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы думаем, что закончим 2018 год с 230 миллиардов гривень, а в 2019 году будем ожидать 290. Таких средств действительно никогда не было, но для этого нужно проявить менеджерские качества, чтобы люди их почувствовали на местах", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 миллиарда гривень, что на 177 миллиардов гривень, или на 26,7% выше показателя за 2016 год.