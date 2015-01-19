Реформам мешают отсутствие средств и саботаж - заместитель главы АП

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в интервью AIN.ua.

"Нет денег. Нет ресурсов. Есть сумасшедшие маразматические стандарты. Плюс саботаж - есть люди, которым никакое реформирование не требуется", - сказал он, в частности, в интервью.

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Так, по его словам, в некоторых департаментах люди занимаются только разноской почты.

"Это вся их работа. Представьте, что вы увольняете этого человека. Я понимаю, что у этих людей нет другого источника дохода. Что с ними делать, если не уволить? Значит, надо переучивать - пусть делают что-то полезное", - заявил Шимкив.

В то же время, по словам Шимкива, из-за низких зарплат невозможно нанять хороших специалистов.

"Нам нужно найти высокопрофессиональных программистов на зарплату 7000 грн. Какой сисадмин или программист пойдет сюда работать за 7000 грн? На рынке он легко найдет работу за большие деньги".

Тем не менее, по словам Шимкива, некоторые реформы все-таки успешно внедряются, например, электронная система госзакупок.