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Сийярто предложил Евросоюзу восстановить экономическое сотрудничество Россией

16:54, 12 ноября 2018
Финансы
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Петер Сийярто / REUTERS

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Министра цитирует официальный сайт венгерского правительства, передает ТСН. Петер Сийярто отметил, что в мировой торговле разворачивается война и "в экономических интересах Европы восстановить ее сотрудничество с Евразией, что в основном означает Россию".

Он также добавил что лидеры Евросоюза ранее уже поддерживали создание зоны свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока".

"Экономические и торговые отношения между Россией и Европой сейчас двигаются в очень плохом направлении. Следует признать, что существует значительное российско-европейское экономическое сотрудничество, но оно базируется на двойных стандартах, поскольку под поверхностью компании из западноевропейских стран заключают крупные сделки с российскими предприятиями", -сказал Сийярто.

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Теги: #Россия#Евросоюз#Венгрия