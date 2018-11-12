Сийярто предложил Евросоюзу восстановить экономическое сотрудничество Россией

В МИД Венгрии уверены, что уже "существует значительное российско-европейское экономическое сотрудничество".

Глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто считает, что в интересах Европы восстановить торговлю с Российской Федерацией.

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Министра цитирует официальный сайт венгерского правительства, передает ТСН. Петер Сийярто отметил, что в мировой торговле разворачивается война и "в экономических интересах Европы восстановить ее сотрудничество с Евразией, что в основном означает Россию".

Он также добавил что лидеры Евросоюза ранее уже поддерживали создание зоны свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока".

"Экономические и торговые отношения между Россией и Европой сейчас двигаются в очень плохом направлении. Следует признать, что существует значительное российско-европейское экономическое сотрудничество, но оно базируется на двойных стандартах, поскольку под поверхностью компании из западноевропейских стран заключают крупные сделки с российскими предприятиями", -сказал Сийярто.