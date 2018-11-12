Минфин в декабре выберет банки для выплат бюджетникам

Заседание комиссии состоится при поступлении конкурсной документации от более чем одного претендента.

Министерство финансов Украины 10 декабря проведет конкурсный отбор банков для выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

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Как сообщается на сайте Минфина, заседание конкурсной комиссии состоится при условии поступления конкурсной документации от более чем одного претендента до 30 ноября.

Справка УНИАН. Министерство финансов ежеквартально контролирует выполнение банками критериев соответствия для выплат работникам бюджетных учреждений.

По решению правительства, претендовать на обслуживание бюджетников могут все банки, не имеющие задолженности перед Государственной фискальной службой и Фондом гарантирования вкладов физических лиц, не подвергавшиеся в течение 6 месяцев до подачи документов взысканиям или ограничениям Национального банка и не включенные в санкционные списки.