Тайны рефинансирования: кто получил поддержку Нацбанка

Национальный банк Украины в 2014 году предоставил банкам рекордный объем рефинансирования в 222,3 млрд грн, преодолев максимум кризисного 2008 года. По сравнению с 2013 годом, объем поддержки банков вырос в 3 раза. Рефинансирование – вполне стандартная процедура помощи банкам и позволяет временно перекрыть «дыру» в ликвидности, чтобы обеспечить бесперебойную выплату депозитов и проведение платежей. В прошлом году проблемы с ликвидностью стали для банкиров обыденным явлением, поскольку клиенты за год изъяли из банков треть депозитов.

«На поддержку регулятора, как кредитора последней инстанции, банки могут рассчитывать», - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в парламенте. Она сообщила, что в 2014 году регулятор выдал банкам 5 стабилизационных кредитов под возврат депозитов клиентам, а кураторы НБУ отслеживали использование денег до копейки.

Эксперты утверждают, что избыточное рефинансирование несет определенные риски для рынка. Так, партнер департамента корпоративных финансов Deloitte Дмитрий Ануфриев называет ключевыми рисками рост инфляции, избыточную ликвидность, снижение эффективности и конкурентоспособности банковской системы из-за зависимости от нерыночного источника фондирования. «Специфика бизнес-практик в Украине и нецелевое использование рефинансирования порождает непрозрачные схемы вывода средств из банка, еще более ухудшая его финансовое положение или, попадая на валютный рынок, вызывает давление на гривню», - пояснил он.

Также эксперты подвергли сомнению прозрачность процедуры поддержки банков и контроль использования финпомощи.

«Рефинансирование без установления жесткого контроля над банком, который его получает, не имеет экономического смысла. НБУ тем самым не спасает банковское учреждение, а лишь дает временную отсрочку», - считает замдиректора рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Ольга Шубина. По ее словам, в таких условиях рост инфляции и дальнейшее обесценивание гривни неизбежны, поскольку при отсутствии кредитования реального сектора экономики полученные средства оказываются на руках у населения, превращаясь в доллары или потребительские товары.

Эксперты могли бы удостовериться, что рефинансирование действительно используется по назначению, зная его получателей, но такой информацией обладает только НБУ и сами банкиры. Нацбанк разглашать своих должников не торопится, несмотря на вступившие в силу с начала текущего года изменения законодательства, согласно которым рефинансирование больше не является банковской тайной. Между тем, подпитка ресурсами продолжается, а имена получателей до сих пор не известны.

Кто и зачем получил кредиты

Во времена спокойного рынка банки перекрывают провалы в ликвидности на межбанке, но в условиях кризиса банкиры перестали доверять даже друг другу.

«Банки закрыли лимиты друг на друга, и получается, что каждый банк – это отдельное княжество… Мы видим, что ликвидность есть, но она не перераспределяется», - поясняет директор департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова. По ее словам, Нацбанк пытался решить проблему перераспределения ликвидности между банками. Видимо, не получилось, и регулятор взял на себя функцию перераспределения ресурсов, привлекая средства у одних банков и отдавая другим.

Согласно информации о полученных кредитах рефинансирования на 1 декабря, которая есть в распоряжении УНИАН, наибольший объем кредитов НБУ приходится на «Ощадбанк», «ПриватБанк» и проблемный «Дельта Банк». В абсолютных показателях - 17,6 млрд грн, 17,5 млрд грн и 9,6 млрд грн, соответственно. По отношению к объему депозитов физических лиц «Ощадбанк» получил кредиты на 69% своего депозитного портфеля, «Дельта Банк» - на 54%, «ПриватБанк» - на 20%. По отношению к капиталу банков НБУ по праву может считать себя новым «мажоритарным акционером» «Дельта Банка», поскольку его кредиты составили 193%, или двукратный размер капитала.

Банки Кредит НБУ на 1 декабря, млрд грн Кредит к депозитам физлиц, % Кредит к капиталу банка, % Отток вкладов за 9 месяцев, млрд грн Прибыль за 3 квартала 2014, млн грн Прибыль за 3 квартала 2013, млн грн Прирост прибыли, млн грн Прирост прибыли, % Ощадбанк 17,6 69% 87% 6,4 273% 550,9 481 69,87 14% ПриватБанк 17,5 20% 82% 33,4 -190% 426,9 1732,1 -1305,09 -405% Дельта Банк 9,6 54% 193% 8,1 119% 228,1 207 21,1 10%

Основания для получения масштабной поддержки НБУ есть, поскольку банковская система потеряла порядка 30% депозитов, преимущественно в первые месяцы 2014 года. Согласно публичной отчетности банков за 9 месяцев, подход в их рефинансировании неравномерный. Отток средств физлиц без статистического эффекта девальвации в «ПриватБанке» составляет около 33,4 млрд грн, в результате полученное рефинансирование покрывает его только на половину. «Дельта Банк», вкладчики которого простаивают в многочасовых очередях за получением денег, покрыл отток вкладов на 8,1 млрд грн, или с запасом. «Ощадбанк» получил втрое больше своего оттока в 6,4 млрд грн. То есть, направления использования полученных денег вызывают вопросы.

Данные публичной отчетности не дают оснований утверждать, что банки занимались спекуляциями на валютном рынке. Помимо прямого результата торговли валютой, фактические прибыли спрятаны и в процентных, и в комиссионных доходах. Как пояснила Ольга Шубина, этого можно и не увидеть в официальной отчетности, поскольку спекуляции возможны вне банковского рынка. Но в целом по итогам 9 месяцев 2014 года все три банка получили прибыль, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Ощадбанк» нарастил ее на 14%, проблемный «Дельта Банк» - на 10%, «ПриватБанк» - снизил показатель прибыли в 4 раза. Вывод напрашивается сам собой – избыточное рефинансирование позволяет нарастить прибыль даже в кризис.

Альтернативный путь

Эксперты утверждают, что в некоторых случаях средства рефинансирования используются для проведения активных операций. «Рефинансирование НБУ должно использоваться исключительно как источник фондирования крайней необходимости. Его использование для активных операций, в том числе для операций на валютном рынке, часто приводит к непрозрачным схемам и дестабилизации на рынке. Как в конце 2008 года, так и в 2014 году часть рефинансирования попадала на валютный рынок, что вызывало дополнительное давление на гривню», - подчеркнул Ануфриев.

В то же время, эксперты пытаются найти оправдание банкирам. «Нет ничего удивительного в попытках банков заработать прибыль на валютном рынке в условиях, когда они несут потери от кредитных операций из-за сложной ситуации в экономике», - считает гендиректор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко. По его словам, НБУ пытается пресекать подобные спекуляции, но банки стараются проводить их с использованием запутанных схем, в отношении которых сложнее предъявить прямые претензии.

Остановить рефинансирование, по мнению экспертов, пока нельзя, ввиду отсутствия достойной альтернативы. «Существует всего два альтернативных рефинансированию варианта поддержки банков - их рекапитализация за счет государственных средств, или усиление финансовых возможностей Фонда гарантирования вкладов. К сожалению, в нашей стране эти механизмы уже успели себя дискредитировать», - пояснил Дубко, основывая свои утверждения на неудачном опыте докапитализации ряда банков и слабых успехах Фонда гарантирования в продаже активов проблемных банков. По его словам, для многих финучреждений рефинансирование остается важным инструментом для предупреждения острого кризиса ликвидности.

Но если банкам выбирать не приходится, альтернатива есть у НБУ. Он может и дальше оставаться «кассой» правительства и отдельных бизнес-групп, либо пересмотреть подходы к банкам, руководствуясь принципом объективности. Регулятор может выполнить свои давние обещания - усилить защиту прав кредиторов, не подталкивать заемщиков к ухудшению платёжной дисциплины своими уступками. Чтобы рефинансирование снова не стало неудачной национализацией - когда деньги вкладчикам платятся из казны, а кредиты НБУ растекаются по карманам горе-банкиров, разоривших свой банк и замахнувшихся на всю систему.

Все тайное рано или поздно становится явным. И данные о полученных банками кредитах станут известны уже в ближайшее время. Тогда каждый сможет сделать выводы - кто получил деньги от НБУ, обернувшиеся растущими налогами и девальвацией, и куда они «ушли».

Ольга Гордиенко (УНИАН)