Обвал рубля несет угрозу девяти странам, зависящим от переводов мигрантов - The Guardian

Падение рубля на 50% не только обесценило денежные переводы, которые отправляют домой трудовые мигранты, но и заставляет их уезжать из России, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Guardian.

Согласно прогнозам издания, основанном на данных Всемирного банка, девять стран, которые сильно зависят от денежных переводов, в 2015 году могут потерять, в обшей сложности, более 10 млрд долларов из-за падения российского рубля.

"Я отказался от создания семьи, я пожертвовал нормальной жизнью, чтобы работать здесь, и теперь я только в состоянии отправить домой несколько сотен долларов в месяц", - рассказывает Азиз, который работает на вагонном заводе на севере Москвы. Его постоянная работа, плюс некоторые подработки помогали получать в среднем доход в 600 фунтов в месяц (около 910 долларов – ред.), он отправлял деньги домой к родителям и сестрам, которые живут в Ферганской долине в Узбекистане. Теперь он считает, что ему повезло, если удается заработать лишь половину от этой суммы. "Я начинаю думать, что не так много смысла оставаться", - говорит он.

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Азиз не единственный человек, который подумывает о том, чтобы уехать из России. По мере ухудшения экономической ситуации в РФ, власть также ввела новую более жесткую систему получения разрешений на работу для мигрантов. В настоящее время существуют миллионы граждан бывших советских стран, работающих в России нелегально.

"Пока что люди массово не уезжают, в основном потому, что они боятся, что не смогут вернуться", - отмечает Гавхар Джураева, которая управляет организацией, предлагающей бесплатную юридическую поддержку трудящимся мигрантам. "Тем не менее, многие люди говорят об этом, если что-то не улучшится", - добавила она.

Тенденция может быть проблематичной для России, которая рассчитывает на труд мигрантов для строительных проектов, страна готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018.

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По данным Всемирного банка, экономика Армении зависит от денежных переводов из-за границы на 21%, Грузии - на 12%, Киргизстана - на 31,5%, Молдавии - на 25%, Таджикистана - на 42%, Украины - на 5,5%, Литвы - на 4,5%, Азербайджана - на 2,5%, Узбекистана - на 12%.

Это одни из самых высоких показателей в мире по переводам, говорится в статье. Из пяти стран мира, чьи ВВП наиболее зависимыми от этих платежей, - три бывшие советские республики. Это - Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. В большинстве случаев деньги от иммигрантов в России составляют значительную часть доходов этих стран.

В декабре УНИАН сообщал, что в Таджикистане курс нацвалюты к рублю менее чем за сутки вырос на треть.