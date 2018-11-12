Во вторник в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 13 ноября: 100 USD – 2790,3737 гривни; 100 EUR – 3143,3560 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2790,3737 (12 ноября – 2789,1641)

100 EUR – 3143,3560 (12 ноября – 3164,5856)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 12 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,90/27,93 гривни/доллар.

Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,46 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8987 гривни/доллар.