Во вторник в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2790,3737 (12 ноября – 2789,1641)
100 EUR – 3143,3560 (12 ноября – 3164,5856)
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Как сообщает УНИАН, сегодня, 12 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,90/27,93 гривни/доллар.
Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,43/31,46 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8987 гривни/доллар.