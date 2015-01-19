Чиновники отказались предоставлять льготы украинскому IT-сектору

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив в интервью AIN.ua.

Заместитель главы АП также выразил предположение, что "IT-индустрия будет хорошо развиваться и сама по себе", так как "отрасль показывает неплохую динамику".

Кроме того Дмитрий Шимкив рассказал в интервью, что он не сторонник льгот для IT-отрасли, так как "Этот вопрос, как правило, лоббируют аутсорсинговые компании, которые пытаются снизить налоговую нагрузку на зарплатный фонд".

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Однако некоторые государственные инвестиции все же возможны. "..если и будем инвестировать в R&D, то только в части оборонной промышленности. Это действительно есть в планах. Я считаю что здесь хайтек очень интересен — опыт Израиля, Турции и Эстонии это подтверждает", - рассказал Дмитрий Шимкив.

Также заместитель главы АП заявил, что не стремится остановить IT-бизнесменов, которые могут покинуть Украину из-за отсутствия льгот.

"История про то, что без льгот мы встанем и уедем… Ну, вставайте и уезжайте. Я вот не уехал, хотя мог. Если есть IT-бизнесмены, которые хотят встать и уехать из-за отсутствия льгот в стране, которая находится в состоянии войны и борется за свою независимость — мы не вправе их задерживать", - заявил чиновник.

Ранее УНИАН сообщал, что , по информации Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, в Украине дефицит кадров в сфере информационных технологий в 2015 году составит 170 тыс. человек.