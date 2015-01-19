Официальный курс гривни поднялся с нового исторического минимума

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 19 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 доллар США – 1580.7737 (с 17 января – 1587.6430);

100 евро – 1831.8006 (с 17 января – 1839.7607);

10 RUR – 2.4255 (с 17 января – 2.4360).

Читайте такжеКабмин рассчитывает удержать в этом году курс 17 гривень за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в субботу, 17 января, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764, что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря 2014 года на уровне 15,8544.