Система SWIFT уведомила США об отключении Центробанка Ирана

В Минфине США оценили это решение как правильное.

Международная система передачи финансовой информации SWIFT проинформировала власти США об отключении иранского Центробанка и других финансовых институтов.

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О решении SWIFT рассказала замглавы Минфина США Сигал Манделкер. «Мы считаем, что SWIFT приняла правильное решение», - приводит Reuters ее слова.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. Под ограничительные меры попали более чем 700 юридических и физлиц, иранских морских и воздушных судов. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.