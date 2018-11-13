Свято наближається: эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

По сравнению с прошлогодними этого года цены выросли на 20%.

На новогодний стол в этом году украинцам придется выложить на 20% больше, чем в прошлом.

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По прогнозам Государственной службы статистики, продукты подорожают на 18%, а спиртное - на четверть. Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".

Эксперты подсчитали, в среднем праздничный стол с традиционными блюдами и алкоголем на шесть человек обойдется в 3,5 тыс. грн. Впрочем, специалисты не советуют запасаться спиртным и консервами заранее. Ведь перед новогодними праздниками много больших магазинов предлагают на них выгодные акции.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2019 года приходится на вторник – понедельник, 31 декабря, будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря.