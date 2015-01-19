В Якутии министрам и депутатам запретили пользоваться бизнес-классом и VIP-залами

Правительство Якутии в целях оптимизации бюджетных средств запретило министрам и депутатам летать бизнес-классом, сообщается на официальном портале главы республики.

Членам правительства и госсобрания также запрещено пользоваться VIP-залами для официальных лиц и делегаций в аэропортах, портах и на вокзалах.

"В целях оптимизации бюджетных средств... постановлением правительства республики от 16 января 2015 года №13 «О приостановлении действия отдельных норм, связанных с командированием лиц, замещающих государственные должности Республики Саха (Якутия), и государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» с 1 января 2015 года членам правительства Республики Саха (Якутия) и депутатам законодательного собрания запрещено пользование залами официальных лиц и делегаций, и авиационные перелеты бизнес-классом", - говорится в сообщении.

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