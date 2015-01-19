Украина может удержать курс доллара на уровне 17 гривень - аналитик

Такое мнение УНИАН высказал аналитик одного из крупнейших в мире инвестиционных холдингов Nomura Дмитрий Петров из Лондонского офиса компании.

"Если мы увидим продолжение программы (сотрудничества с МВФ), даже если она будет модифицирована, часть средств будет направлена на стабилизацию валютного рынка... В такой ситуации курс доллара на уровне 17 гривен не является нереалистической целью, тем более в условиях дальнейшего спада импорта, что потянет за собой падение спроса на валюту", - сказал он.

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Аналитик отметил, что МВФ согласится направить часть средств на стабилизацию валютного рынка, чтобы еще больше не усугублять ситуацию в Украине и напомнил об ограничивающих импорт мерах правительства.

"В итоге, увеличение предложения на фоне меньшего спроса может также привести к снижению обменного курса на "черном рынке" с нынешних около 20 гривен до целевых 17 гривен", - считает эксперт.

В то же время он не исключил возможности дальнейшего снижения курса гривни в случае дальнейших задержек с предоставлением финансовой помощи Украине и сокращении валютных резервов, что также может привести к тому, что официальный курс сравняется с действующим на "черном рынке".

"При таком развитии событий мы не удивимся, если увидим официальный курс на уровне 20-25 гривень. Впрочем, такое ослабление может оказаться временным, пока экономика не подстроится под новую структуру и не сбалансируется", - отметил он, заметив, что после такой стабилизации гривня должна укрепиться.

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Среди условий, которые должны быть выполнены, для такого укрепления аналитик назвал прекращение боевых действий на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталия Яресько сказала в интервью на канале «1+1», что правительство рассчитывает в этом году удержать курс гривни на уровне 17 грн/долл.