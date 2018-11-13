"Ощадбанк" хочет реструктуризировать кредиты еще на 10 миллиардов
11:14, 13 ноября 2018Финансы
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Банк уже реструктуризировал проблемные кредиты на 14 миллиардов гривень и до конца года планирует пересчитать еще на 10.
"Ощадбанк" продолжает реструктуризацию проблемных кредитов / фото УНИАН
Государственный "Ощадбанк" до конца 2018 года планирует реструктуризировать проблемные кредиты еще на 10 миллиардов гривень.
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Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
"Единственное, что сегодня доступно государству и банку, - это так называемая финансовая реструктуризация, которую мы применяем по закону. 14 миллиардов мы уже реструктуризировали, до конца года планируем еще 10", - сказал он.
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