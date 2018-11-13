"Ощадбанк" хочет реструктуризировать кредиты еще на 10 миллиардов

Банк уже реструктуризировал проблемные кредиты на 14 миллиардов гривень и до конца года планирует пересчитать еще на 10.

Государственный "Ощадбанк" до конца 2018 года планирует реструктуризировать проблемные кредиты еще на 10 миллиардов гривень. Читайте такжеВ Украине физическое лицо сможет объявить себя банкротом – Рада приняла закон Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил глава правления банка Андрей Пышный. "Единственное, что сегодня доступно государству и банку, - это так называемая финансовая реструктуризация, которую мы применяем по закону. 14 миллиардов мы уже реструктуризировали, до конца года планируем еще 10", - сказал он.

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