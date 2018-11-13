цей матеріал доступний українською

"Ощадбанк" хочет реструктуризировать кредиты еще на 10 миллиардов

11:14, 13 ноября 2018
Финансы
77 0
"Ощадбанк" продолжает реструктуризацию проблемных кредитов / фото УНИАН

Читайте такжеВ Украине физическое лицо сможет объявить себя банкротом – Рада приняла закон

Об этом во время форума "Дирижеры изменений" сообщил глава правления банка Андрей Пышный.

"Единственное, что сегодня доступно государству и банку, - это так называемая финансовая реструктуризация, которую мы применяем по закону. 14 миллиардов мы уже реструктуризировали, до конца года планируем еще 10", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ощадбанк#реструктуризация кредитов#проблемные кредиты