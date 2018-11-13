Чистые международные резервы НБУ выросли до $6,5 миллиарда
11:34, 13 ноября 2018Финансы
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Текущий уровень резервов ниже показателя на начало года на 2,6%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины в октябре 2018 года выросли на 3,1% - до 6,499 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов ниже показателя на начало года на 2,6%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины за январь-октябрь сократились на 2,071 миллиарда долларов, или на 11%, - до 16,737 миллиарда долларов на 1 ноября 2018 года.
Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.
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