Центробанку РФ не понравились последние рейтинги российских банков, и он решил использовать прошлогодние

Совет директоров ЦБР в соответствии с полномочиями, установленными Указанием Банка России от 25.11.14 «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России» определил даты, по состоянию на которые принимаются рейтинги кредитоспособности, сообщается на сайте регулятора.

В соответствии с данным Указанием, если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный рейтинговым агентством Standard&Poor’s или Fitch Ratings либо Moody’s Investors Service кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам, то решением Совета директоров Банка России может быть определена дата, на которую присвоен указанный рейтинг в рамках соответствующего акта.

"Согласно решению Совета директоров Банка России для кредитных организаций, выпущенных ими финансовых инструментов, включая ценные бумаги, датой рейтинга при применении нормативных актов Банка России определено 1 марта 2014 года, для иных лиц, предусмотренных Указанием, выпущенных ими финансовых инструментов — 1 декабря 2014 года, сообщается на сайте ЦБР.

Как сообщал УНИАН, международные рейтинговые агентства понижают рейтинги России, российских банков и крупных компаний из-за падения цен на нефть и обвала рубля.

Последнее по времени снижение рейтингов российских банков произошло 17 января 2015 года - Fitch опустило на одну ступень рейтинги 30 российских финансовых институтов, в том числе "Внешэкономбанка" (ВЭБ), "Сбербанка", "Российского сельскохозяйственного банка" (РСХБ), "Росбанка", "Росагролизинга" и "Газпромбанка". Эти рейтинговые действия последовали за понижением суверенного рейтинга России.