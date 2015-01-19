Украине нужна программа экономической стабилизации с привлечением внешнего финансирования – ЕБРР

Украине в 2015 году для преодоления экономического кризиса, выполнения финансовых обязательств и выхода из рецессии потребуется программа макроэкономической стабилизации, предполагающая привлечение внешних финансовых ресурсов, говорится в прогнозе Европейского банка реконструкции и развития, текстом которого располагает УНИАН.

«Украине нужна программа макростабилизации с дополнительным внешним финансированием, чтобы покрыть внешние финансовые разрывы. Долгосрочная стабилизация требует международной финансовой помощи и выполнения ключевых экономических преобразований», - говорится в отчете.

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При этом в ЕБРР подчеркивают, что Украина будет вынуждена в дальнейшем прислушиваться и выполнять указания ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда, поскольку слишком велики риски рефинансирования и непонятны сроки возможного предоставления финансовых ресурсов. При этом потери от войны на Донбассе будут и далее в значительной степени влиять на экономическую ситуацию, обуславливая продолжение рецессии.

«Падение экономики Украины в 2014 году оказалось несколько меньшим, чем прогнозировалось ранее – в основном, благодаря хорошему урожаю и сокращению импорта газа. Но мы ожидаем, что 2015 год будет крайне трудным для Украины и всего региона в целом. Ситуацию усугубит падение экономики России, внешнеполитическая напряженность, неустойчивость валютных курсов, которые в свою очередь окажут влияние на торговую динамику», - говорится в прогнозе ЕБРР.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард также назвала критически необходимым предоставление Украине дополнительной финансовой помощи наряду с программой кредитования экономики страны по линии МВФ для стабилизации ситуации в стране.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 5%.

Также сообщалось, что в 2015 году объем внешних выплат, который необходимо осуществить украинским властям, составляет 11 млрд долл. Объем госрезервов Нацбанка составляет порядка 7 млрд долл. Объем необходимых заимствований в 2015 году оценивается правительством в 15 млрд долл. В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних финансовых обязательств.

В начале января президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро. Также Соединенные Штаты Америки при условии достижения украинской властью прогресса в реализации реформ и в случае такой необходимости могут предоставить правительству Украины 2 млрд долларов в 2015 году.

Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл. Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января текущего года и приступила к работе. По итогам работы этой миссии украинские власти ожидают получения очередных траншей МВФ, а также возможного пересмотра программы, включая увеличение финансирования или изменение графика получения кредитных средств. Как отмечала министр финансов Наталья Яресько, пока объем траншей и срок их предоставления не являются предметом переговоров. Однако сам факт предоставления Украине средств является критически важным для других внешних кредиторов, включая Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и другие фонды.