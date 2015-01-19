НБУ за год втрое увеличил продажу валюты на межбанке - до $9 млрд

Как сообщается на сайте регулятора, в декабре регулятор продал на межбанковском валютном рынке 746,2 млн долл. США по курсу 15,535814 грн/долл. и 68,4 млн евро по курсу 19,525259 грн/евро, что суммарно в долларовом эквиваленте составляет 831,1 млн долл., в то время как покупка валюты за этот период не проводилась.

По информации НБУ, объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке, включая покупку и продажу в долларовом эквиваленте, составил 13,949 млрд долл., с учетом операций Государственной казначейской службы Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе-ноябре 2014 года продал на межбанковском валютном рынке на 8,414 млрд долл. больше валюты, чем купил.

Читайте такжеГонтарева назвала небылицами обвинения в продаже банкам валюты с выведением за рубежЗолотовалютные резервы НБУ на 1 января 2015 года составили 7,533 млрд долл., что на 12,883 млрд долл., или в 2,7 раза меньше показателя на начало года, а также является практически 11-летним минимумом после провала до 7,634 млрд долл. в феврале 2004 года.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде сообщила, что в течение года 8,6 млрд долл. из резервов было продано напрямую НАК «Нафтогаз Украины» и еще 1,3 млрд – на поддержку курса гривни в сентябре-октябре этого года.

В течение 2014 года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу почти в два раза, достигнув нового исторического минимума на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно коммерческие курсы банков с учетом комиссии и пенсионного сбора достигают 19-20 грн/долл.