В Украине стало меньше наличных денег в обращении

Денежная база за этот период выросла на 0,2%.

Объем денежной массы (агрегат М3 - совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за октябрь сократился на 0,4% – до 1,245 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной массы вырос на 3%.

Согласно приведенным данным, денежная база (совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями) выросла на 0,2% в октябре и на 6,5% с начала года - до 425 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% - до 399,1 миллиарда гривень, денежной массы - на 9,5%, до 1,208 триллиона гривень.